ERS-630, entre São Gabriel e Dom Pedrito, terá trânsito interrompido

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, através da 8ª Superintendência Regional de Bagé, informou que, nesta sexta-feira (7), a rodovia ERS-630 que faz a ligação entre os municípios de São Gabriel e Dom Pedrito terá interrupção completa na circulação de veículos entre 7h e 15h. A ação é necessária para obras de manutenção nos trilhos da passagem em nível da ferrovia que cruzam a rodovia, localizada na saída do município de São Gabriel, e que é administrada pela Rumo Logística.

Nos dois sentidos da RS-630, os motoristas devem pegar o acesso alternativo nas proximidades do frigorífico Marfrigui. O local será devidamente sinalizado com placas e cones pelas equipes de concessionária para orientação de motoristas e pedestres que transitam na região. Após as 15h, o trânsito deve ser liberado.