Ação vai doar 1 mil cestas básicas por mês em Novo Hamburgo

O Legislativo de Novo Hamburgo lançou a campanha "Novo Hamburgo Sem Fome". A ideia é firmar um termo de cooperação com a prefeitura para ampliar o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade alimentar e nutricional, proporcionando, por meio do Banco de Alimentos da Região do Calçado (Barc), a doação de 1.000 cestas básicas por mês em maio, junho e julho.

As cestas serão adquiridas por meio da transferência de valores do orçamento da Câmara Municipal (nos dois primeiros meses) e de doações de pessoas físicas e jurídicas (na terceira etapa da proposta). A campanha é vista como um "grande esforço" de economia implementado em todos os processos internos do Parlamento.

Com a pandemia, que já vitimou mais de 700 pessoas em Novo Hamburgo, houve um expressivo aumento da procura por alimentos em diversas entidades e grupos de apoio que recebem repasses do Banco de Alimentos. Já as doações de cestas básicas por empresas e pessoas físicas diminuíram, e as arrecadações presenciais em mercados e outros eventos estão impedidas devido à necessidade de manter os cuidados com o distanciamento social. Pensando nisso, a Câmara, a prefeitura e o Banco de Alimentos atuarão juntos para implementar a campanha Novo Hamburgo Sem Fome. Cada instituição terá responsabilidades específicas. A prestação de contas se dará no mês de agosto.

Poderão ser beneficiadas famílias hamburguenses que tenham feito o registro de carência nas entidades cadastradas no Banco de Alimentos. Em suma, a Câmara repassa os recursos ao Executivo; a prefeitura adquire os alimentos e encaminha ao Barc; o Banco de Alimentos armazena e distribui as doações às entidades cadastradas, que, por sua vez, entregam as cestas básicas às famílias. A cesta básica padrão é composta por 2 kg de arroz branco, 2 kg de açúcar refinado, 1kg de farinha de trigo, 1kg de farinha de milho, 2 kg de feijão, 1 kg de leite em pó, 2 kg de massa com ovos, 900 ml de óleo de soja, 1 kg de sal moído e 0,8 kg de biscoito.