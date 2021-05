UPA de Rio Grande teve mais de 30 mil atendimentos em seis meses

Um relatório sobre os primeiros seis meses de gestão compartilhada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Junção foi apresentado ao Executivo­­ do Rio Grande. No período, a unidade teve mais 30 mil atendimentos de usuários do SUS. Cerca de 50% dos atendimentos foram de pessoas com síndromes gripais.

O Ibsaúde, que gerencia o local juntamente com o município, destacou os mais de seis mil exames de raio-x feitos para os pacientes, com rápido diagnóstico, desafogando a rede hospitalar da cidade. Também tiveram destaque na apresentação os serviços laboratoriais - mais de 22 mil exames foram realizados. Por outro lado, foram elencados os convênios com universidades e entidades de ensino, como o Senac e as universidades FURG e Anhanguera, cujos estudantes realizam estágios na UPA.