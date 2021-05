Esteio implementa o autolicenciamento para pequenas obras

O prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal sancionou a lei que institui o alvará de construção imediato no procedimento de licenciamento urbanístico em Esteio. Com isso, edificações de atividades relacionadas como inofensivas no Plano Diretor do município, que não provoquem incômodo ou impacto urbano, poderão receber o documento previamente à análise e finalização da etapa de aprovação do projeto, mediante assinatura de termo de responsabilidade.

Conforme o texto, se enquadram nesta condição habitações unifamiliares, habitações multifamiliares com o número de economias igual ou menor do que 12 ou área construída igual ou menor do que 1.000 metros quadrados; pontos de referência (endereços usados por empresas apenas para recebimento de correspondências ou telefonemas, sem outras atividades); comércio varejista e estabelecimento de serviços de caráter local, com no máximo, 400 metros quadrados e obras civis genéricas (edificação não residencial que, na aprovação do projeto, ainda não tem definição de qual atividade abrigará), com a mesma metragem. A requisição deve ser feita online e a validade do documento é de seis meses.

O alvará imediato somente será emitido a obras que forem, de forma cumulativa, isentas de Licenciamento Ambiental, isentas de aprovação pelo Corpo de Bombeiros ou estiverem submetidas à expedição de certificado de vistoria pelo Corpo de Bombeiros. Além disso, é necessário que o imóvel não possua débito com o município de Esteio, admitidos os casos em que a exigibilidade do crédito esteja suspensa.