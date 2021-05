Alimentos produzidos no presídio de Taquara serão entregues a famílias

Uma parceria entre a prefeitura, a Emater e o Presídio Estadual de Taquara quer otimizar a horta da casa prisional, recuperando o solo visando uma produção melhor e mais rentável. O objetivo é fornecer para ainda mais pessoas os alimentos, pois além de servir para o próprio consumo, o que é ali plantado e cultivado pelos detentos serão o sustento de muitas famílias.

Segundo a diretora da casa prisional, Mara Pimentel, a horta existe há bastante tempo e os alimentos eram destinados a outras entidades como exemplo para escolas estaduais, municipais de Taquara, locais de assistência social e familiares de apenados. "Com a pandemia, escolas fechadas e acessos bem restritos, diminuímos a produção. Logo, com a economia estagnada do momento, pensei em buscar a prefeitura e nos foi relatada a necessidade das famílias de baixa renda e a procura por alimentos. Pensando em um enriquecimento nutricional, nos dispusemos a fornecer os hortifrutis", menciona Mara.

A diretora salienta que este trabalho realizado no presídio vai muito além do envolvimento dos detentos com o plantio e colheita e das doações dos alimentos. "Esta ação agrega parcerias e levam à sociedade um pouco da nossa história, de como de fato é desempenhado o nosso trabalho, algo importante porque sabemos que quando se fala em sistema prisional as pessoas não querem ver, ouvir ou falar. Precisamos mudar essa cultura e fazer com que entendam que temos o compromisso de entregar de volta ao convívio social, seres humanos melhores, pra isso temos quer ser vistos, falados e ouvidos, afirma Mara.

Parceira da iniciativa, a Emater está auxiliando na análise do solo. A coleta já realizada está em processo de interpretação. "O presídio já tem uma horta implantada e em produção, mas queremos potencializar a questão dos alimentos que serão cultivados e doados para famílias carentes. Vamos analisar o solo para avaliar o que precisa ser feito a fim de aprimorar a demanda. Futuramente pretendemos fazer plantio direto com menos manejo, reduzindo a questão de maquinário também", explica a chefe do escritório municipal da Emater, Carine Gross de Barros.