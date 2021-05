Avançam as obras de pontes sobre o Rio dos Sinos na BR-116

obra de duplicação da ponte sobre o Rio dos Sinos O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, e os representantes do Consórcio BR 116 Norte, vencedor da licitação das obras de reformulação de quase 40 quilômetros da BR 116, estiveram no local da. Em seguida, uma reunião detalhou os trabalhos que serão feitos na rodovia.

Conforme o supervisor da unidade do Dnit em São Leopoldo, Carlos Garcia Vieira, o projeto ainda prevê outros serviços entre Novo Hamburgo e Porto Alegre. "Serão executados projetos de melhorias entre Porto Alegre e Novo Hamburgo, e a primeira obra é a da duplicação da ponte sobre o Sinos. Estão previstas também construções de ruas laterais e implantação de terceira faixa, inclusive nos viadutos. Este é um contrato de cerca de R$ 600 milhões que prevê uma série de obras em 38,5 quilômetros e tem prazo de vigência de três anos", pontuou.

Conforme os técnicos do Dnit, foi concluída na segunda-feira o estaqueamento da primeira das quatro travessias que irão compor o sistema de pontes sobre o rio dos Sinos. Ao todo serão erguidas quatro pontes, sendo duas sobre o canal principal e duas sobre a várzea do rio. O andamento dos trabalhos aponta que o cronograma da obra está dentro do previsto.

Atualmente, os serviços estão concentrados em três frentes: a construção dos blocos da ponte no sentido Capital-Interior, a cravação das estacas da ponte no sentido contrário, onde oito de 48 estacas já foram instaladas, e na fabricação das peças pré-moldadas que serão instaladas, posteriormente, nas travessias.

Com relação a primeira ponte que está sendo construída sobre o canal principal do rio, os trabalhos da estrutura começaram em março com a supressão da vegetação e cravação de estacas. Todas as 48 estacas necessárias para sustentar a travessia já foram cravadas. Com essa etapa concluída, as equipes do Dnit avançaram na execução dos blocos de fundação. Dos seis blocos a serem construídos, dois estão prontos. Os trabalhadores iniciam, ainda nesta semana, a montagem da armação de aço e madeira do terceiro bloco.