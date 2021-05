Prefeitura de Erechim propõe ao DNIT assumir a pavimentação de trecho de 1,5 quilômetro da BR-153

Para melhorar a infraestrutura das empresas instaladas no primeiro trecho da BR-153 (Transbrasiliana) e facilitar a trafegabilidade de veículos pesados, a prefeitura de Erechim propôs ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)um termo de cooperação e compromisso. O documento deixaria a cargo do Executivo municipal executar os primeiros 1,5 quilômetros de pavimentação asfáltica da rodovia.

A proposta foi realizada em reunião nesta quarta-feira. De acordo com o prefeito de Erechim, Paulo Polis, a partir de agora a prefeitura irá elaborar um termo de cooperação e compromisso solicitando ao DNIT a pavimentação no local com Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CBUQ). "Nessa parceria queremos dar prioridade às melhorias na rodovia, em especial nesses primeiros 1,5 mil metros de extensão, realizando, por parte do Poder Executivo, a base e sub-base da pavimentação, assim como as obras necessárias de drenagem na via. Com isso, vamos proporcionar melhoria no tráfego local, contribuir para as empresas que ali estão alocadas, bem como para as próximas que queiram se instalar ali", explica.

Os representantes técnicos do órgão federal, que deverão realizar a última etapa da pavimentação com CBUQ, avaliaram como viável a proposta do Poder Executivo e aguardam os trâmites legais para dar início a parceria. Assim que for dado o sinal positivo, a prefeitura deve iniciar a pavimentação.