Prefeitura de Canoas cria ações para a retomada econômica

Com o objetivo de retomar o crescimento econômico, a prefeitura de Canoas lançou dois projetos que vão impactar diretamente no desenvolvimento da cidade. Somados os investimentos, são R$ 45 milhões que vão circular pelo comércio, fazendo a economia girar, gerando emprego e renda. Outra medida foi a antecipação da folha salarial e do 13º para os servidores que somados representam R$ 46 milhões que também vão agitar os cofres da cidade. A soma dos valores totaliza R$91 milhões investidos.

O programa Canoas Juro Zero tem o objetivo de impactar diretamente as pequenas empresas da cidade que estão com as contas atrasadas, empreendedores com restrição de crédito, e também o setor de eventos que foi duramente afetado pela Covid-19. Aproximadamente, R$ 40 milhões devem ser investidos diretamente na retomada econômica da cidade. A maioria dos inscritos são os Microempreendedores individuais, e 822 empresas estão inscritas para receber o benefício.

O subsídio é destinado para empresas com sede em Canoas, com no mínimo dois anos de existência e faturamento de até R$ 360 mil por ano. Cerca de 10% dos valores serão destinadas a microempreendedores individuais e microempresas que comprovem restrições de crédito nos últimos 12 meses. O pagamento das operações pode ser feito em 24 meses, com 60 dias de carência. Serão 3.000 operações com limite de crédito de R$ 5mil, além de 2.500 com limites de R$10mil. As inscrições para o programa, que se encerrariam ainda hoje, foram prorrogadas até o dia 17 de maio.

Além disso, a prefeitura antecipou o pagamento da primeira parcela do 13º dos servidores. A ação foi possível devido a um planejamento financeiro realizado durante quatro meses, em que constatou que quanto mais cedo é feito o pagamento, mais fôlego se tem para outras ações.

Segundo o secretário da Fazenda, Luís Davi, existe um impacto positivo tanto para o caixa do município, quanto para os servidores. Ele considera a ação como um investimento, pois vai fazer a economia circular. "É um esforço da administração municipal, que vem em boa hora para os servidores e fomenta o setor do comércio e de serviços do município" detalhou.

Somente com a antecipação do 13º são R$20 milhões para servidores ativos e inativos. Já com a folha salarial do mês de abril são R$26 milhões, totalizando assim R$46 milhões que serão investidos diretamente na retomada econômica do município.

O retorno esperado pela prefeitura, com os investimentos, é em tributos. O prefeito Jairo Jorge revela que as iniciativas querem ajudar o comércio e a população, a se reerguerem no atual contexto da pandemia do coronavírus. "Essas medidas servem para estimular a retomada da economia da cidade, gerando emprego e renda", disse o prefeito.