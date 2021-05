Professores de Esteio serão vacinados contra a Covid-19

Professores que trabalham em Esteio que tenham entre 40 e 59 anos de idade começam, nesta quinta-feira, a receber a imunização contra a Covid-19. Inicialmente, serão vacinados docentes e demais trabalhadores que atuam nas escolas da rede municipal de Educação. A aplicação da vacina será feita na sede da secretaria municipal de Educação e será organizada por escolas. Depois, a vacinação será estendida à rede estadual e à rede privada.

Com isso, a secretaria definiu a volta às aulas no modelo híbrido (parte presencial e parte online) na próxima quarta-feira (12) nas escolas municipais de Educação Infantil, de Educação Básica e de Jovens e Adultos. A decisão de imunizar os profissionais foi tomada tendo como base, entre outros quesitos, a quantidade de vacinas da Oxford/Astrazeneca que chegaram a Esteio para a aplicação da primeira dose; o avançado estágio da campanha de vacinação em Esteio, com o equivalente a 22,8% da população já imunizada com a dose inicial; e a recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que reitera a competência concorrente dos entes federados para adotar as providências normativas e administrativas necessárias ao combate da pandemia.

"É importante frisar que a adição dos professores e demais trabalhadores da educação entre 40 e 59 anos no grupo para imunização em nada vai comprometer a campanha em Esteio. Estamos bastante avançados na campanha de imunização em nosso município e já chegamos às pessoas de mais de 40 anos com comorbidade, gestantes e puérperas independentemente da idade e pessoas com deficiência permanente", exemplifica o prefeito, Leonardo Pascoal.

Nesta quarta-feira, Esteio aplicou a segunda dose da Coronavac em pessoas que deveriam ter recebido a dose complementar nos dias 22 e 23 de abril. Na manhã desta quinta e sexta-feira, serão imunizados idosos que deveriam ter recebido a segunda dose no dia 24 de abril. A aplicação será por ordem decrescente de idade, em frente à secretaria municipal da Saúde (Avenida Padre Cleret, 666). Serão 100 doses por dia.