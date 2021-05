Prefeitura de Tramandaí esclarece sobre manchas escuras na areia

O aparecimento de manchas pretas na faixa de areia das praias de Tramandaí, no Litoral Norte, tem causado curiosidade em quem transita pelo local. Moradores e turistas relataram o surgimento de manchas e pedras escuras em alguns pontos da orla da cidade. Nos relatos, as pessoas teriam apontado para possíveis vestígios de petróleo despejado na faixa de areia.

De acordo com a secretaria de Meio Ambiente de Tramandaí, estes vestígios tratam-se de sedimentos de origem paludosa, ou seja, de áreas encharcadas, chamado de pântanos costeiros. Esses sedimentos estão há muito tempo cobertos e compactados pelos sucessivos movimentos de transgressão e regressão do mar, que acabou por cobrir estes ambientes com areia marinha há milhares de anos.

Estes afloramentos ocorrem frente aos eventos meteorológicos associados a passagem de frentes frias, que promovem intensa erosão da faixa de praia, fazendo com que porções mais superficiais afloreçam, geralmente na porção próximo a zona de varrido das ondas, em locais onde há ocorrência deles.

Segundo técnicos da secretaria, é normal a aparição deste tipo de material nesta época do ano. Eles ratificaram que as manchas não se tratam de qualquer tipo de derivados de petróleo.