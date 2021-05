Alvorada tem projeto voltada para costureiras

O projeto Panô de Histórias Ujamaa, desenvolvido pela pedagoga e produtora cultural Tainã Rosa, vai contemplar cinco costureiras em Alvorada com formação continuada, que ministrarão oficinas de costura de bonecas de pano para outras 100 mulheres de bairros periféricos da cidade. As inscrições para o projeto, que é gratuito, já estão abertas.

Mulheres a partir de 18 anos podem se inscrever normalmente. De 16 a 17 anos, com autorização escrita dos pais, e de 8 a 15 anos, com a presença de algum responsável no momento da atividade. "A minha trajetória com as artes manuais começou muito cedo, quando eu ainda era criança. Pensei em proporcionar às meninas dessa idade a mesma oportunidade porque sei o quão importante foi para mim a proximidade com as artes desde pequena", pontua Tainã. O formulário de inscrição está disponível na internet (bit.ly/3b4CY6A).