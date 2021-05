Campanha de doação de sangue em Canela supera as expectativas

A campanha para doação de sangue idealizada pelo Skyglass Canela, realizada em parceria com o Banco de Sangue de Caxias do Sul e o Grande Hotel Canela superou as expectativas dos organizadores. Com apoio do grupo Força Tarefa Serra Gaúcha, a ação solidária mobilizou centenas de voluntários. As coletas ocorreram na terça-feira (4).

Além de atingir a meta de 90 doadores, a ação também resultou em uma fila de espera com mais de 200 de pessoas dispostas a contribuírem em uma próxima coleta itinerante, que será desenvolvida pela instituição. Cada um dos doadores foi contemplado com um ingresso para conhecer o atrativo turístico. Segundo a gerente de captação do Banco de Sangue, Franciele Roso, foi a maior campanha realizada em 2021 na Serra, considerando a doação/dia. "Em menos de 24 horas, foram preenchidos os agendamentos que nós tínhamos e isso é uma resposta muito positiva", avaliou.