SAÚDE Notícia da edição impressa de 06/05/2021. Alterada em 07/05 às 03h00min UBS em Caxias do Sul não abrirá mais aos sábados

A secretaria da Saúde de Caxias do Sul decidiu que a Unidade Básica de Saúde (UBS) São Vicente, que presta apoio para casos de síndrome gripal não complicada e suspeitos de covid-19, passa a atender somente de segunda a sexta-feira. A partir deste final de semana, a Unidade deixa de atender aos sábados, devido à redução de procura. Se houver demanda, a UBS poderá voltar a abrir aos sábados.

Pacientes que precisarem de atendimento no final de semana deverão buscar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central ou a UPA Zona Norte. De segunda a sexta, a São Vicente segue sendo referência para pessoas com sintomas de síndrome gripal, ou seja, quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos seguintes sintomas: febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, secreção nasal, perda de paladar ou olfato, diarreia. Em idosos observa-se também desmaios, sonolência excessiva, confusão mental e fraqueza. O atendimento é das 7h30min às 20h.

Na UBS São Vicente, os pacientes passam por triagem e consulta, com oferta de testagem rápida conforme o quadro de saúde no momento do atendimento. A equipe de saúde é mista, formada por servidores públicos, profissionais cedidos por empresas associadas aos sindicatos locais, bem como trabalhadores contratados de forma emergencial pelos sindicatos.