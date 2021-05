Estrela terá ação do Dia das Mães na sexta-feira e sábado

A secretaria especial de Cultura, Esporte e Lazer de Estrela, em parceria com a Câmara do Comércio, Indústria e Serviços de Estrela, Rotary Club e voluntários, realizará ações para marcar o Dia das Mães na cidade. Na sexta-feira, das 16h às 18h, e sábado, das 9h30min às 11h30min e das 13h30min às 15h30min serão espalhadas tendas que foram confeccionadas pela secretaria, onde serão distribuídas lembranças para as mães.

Tratam-se de brindes doados por empresas do município, as quais têm objetivo de homenagear a data e também de se aproximar deste público, o que pode gerar novas vendas no futuro. Junto às tendas, haverá interações culturais, com músicos e animação de artistas, sem contato direto com o público, respeitando medidas sanitárias. As empresas podem participar doando brindes e com uma breve apresentação para os consumidores.