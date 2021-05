Iniciativa envolve o Moinho Covolan, em Farroupilha

O sítio histórico do Moinho Covolan, no Centro de Farroupilha, é um dos prédios antigos mais significativos da região. No esforço de salvar o patrimônio regional, a Associação Cultural Moinho Covolan está lançando o "Moinho da Mèrica", um projeto inédito e de múltiplas ações, de abrangência regional e nacional.

O projeto - uma alusão ao eterno sonho da América, a Mèrica dos imigrantes que atravessavam o mar rumo ao Novo Mundo - quer propor o diálogo com as novas identidades da região, no cruzamento entre cultura, memória, educação, arte, turismo cultural e empreendedorismo. Recentemente, conexões com a Embaixada da Itália no Brasil e o Consulado do Rio Grande do Sul também passaram a compor esforços para o salvamento do Moinho.

Em fevereiro, o prédio foi arrematado em leilão pela Associação Cultural Moinho Covolan no valor de R$ 2,1 milhões. O local passa pelo processo de tombamento para se tornar patrimônio histórico de Farroupilha.