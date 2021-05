Bolsonaro vai a Encantado para a inauguração do Cristo Protetor

Cristo Protetor de Encantado O prefeito de Encantado, Jonas Calvi e os integrantes da Associação Amigos de Cristo, estiveram em Brasília nesta semana. Uma das partes da agenda envolvia a entrega do convite ao presidente, Jair Bolsonaro, para que ele esteja presente na inauguração do, prevista para dezembro.

O presidente confirmou que estará em Encantado para a inauguração do monumento, que será o maior da América Latina. "Vamos lá ver a gauchada", prometeu Bolsonaro. O prefeito disse ter saído entusiasmado do encontro no Palácio do Planalto. "O presidente já conhecia um pouco da história do nosso Cristo. Isso nos deixa muito orgulhosos de saber que não estamos construindo apenas uma estátua, mas um legado. Saímos emocionados e com a confirmação de que o nosso presidente estará na inauguração", comentou.