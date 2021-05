Fepam vai atualizar estudo sobre características ambientais criado para o desenvolvimento do Litoral Norte

Uma comissão técnica coordenada pela Fundação Estadual de Proteção ao Meio Ambiente (Fepam) iniciou a atualização do zoneamento ecológico econômico (ZEE) do Litoral Norte do Rio Grande do Sul e suas diretrizes ambientais. Publicado no ano 2000, o relatório "Diretrizes Ambientais para o Desenvolvimento dos Municípios do Litoral Norte foi um dos zoneamentos pioneiros no país e, desde então, tem servido como subsídio para a gestão territorial.

No entanto, como ressalta a presidente da Fepam, Marjorie Kaufmann, os avanços tecnológicos dos métodos de coleta de dados e as mudanças socioeconômicas que o Litoral Norte passou ao longo das duas últimas décadas tornam a atualização necessária para que esse instrumento seja mais condizente com a realidade do território atual e com os rumos de desenvolvimento que os municípios escolheram durante esse período em que o estudo foi feito. "O papel do zoneamento é oferecer um panorama regional para o efetivo equilíbrio entre o desenvolvimento e a preservação", afirma Marjorie.

No estudo, serão avaliados os territórios de 18 municípios da região utilizando tecnologias de geoprocessamento que surgiram ao longo de 20 anos e que permitirão maior precisão e agilidade, tanto na elaboração de diagnósticos ambientais quanto na forma de realização das consultas do zoneamento. Além disso, o relatório deve contemplar atividades econômicas que não eram presentes e, agora, têm grande influência.

Conforme Luciana, a atualização será uma oportunidade para corrigir e preencher lacunas, minimizar conflitos e estabelecer um instrumento de planejamento que atenda às necessidades atuais de manutenção da qualidade ambiental e do desenvolvimento econômico do Litoral Norte. A comissão se reunirá quinzenalmente e, pelo cronograma estabelecido, a conclusão do zoneamento está prevista para novembro de 2021.