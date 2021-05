Programa de microcrédito em Erechim chega a 380 pequenos empresários

A secretaria de Desenvolvimento Econômico de Erechim implantou, em março, o Programa Credi , voltado a liberação de linhas de crédito pequenos empresários da cidade. Após um mês de operações, do projeto que foi realizado através de convênio de cooperação com a Cooperativa Sicredi Uniestados, foram contabilizados cerca de 500 atendimentos e 380 empresas beneficiadas, com mais de R$ 8,2 milhões em liberação de crédito.

Desse montante, 198 operações foram para Microempreendedores Individuais (MEI) e autônomos somando cerca de R$ 2,8 milhões e, ainda, 181 operações para empresas de micro e pequeno porte em um total de mais de R$ 5,3 milhões. De acordo com o prefeito de Erechim, Paulo Polis e com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Mello, o programa teve uma boa aceitação dos empresários, também pelo fato do município subsidiar 50% dos juros do financiamento. "São mais de R$ 1,5 milhão em juros subsidiados pela prefeitura ficando no caixa da empresa, que é beneficiada e pode projetar investimentos com esses valores, que iriam para os juros", diz.