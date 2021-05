Santo Antônio da Patrulha ganha ponto para descarte de lâmpadas

O primeiro ponto de entrega voluntária (PEV) para recolhimento de lâmpadas fluorescentes de Santo Antônio da Patrulha foi instalado no município. O ecoponto fica em uma loja de materiais de construção, na rua João Pedroso da Luz, 1577. A ação faz parte da logística reversa, tema debatido pelo Consórcio Pró-Sinos desde 2019, quando teve início o diagnóstico para a implantação de pontos de entrega voluntária nos municípios da bacia.

A implantação desses pontos iniciou-se em 2017 e deve se estender até o final deste ano. No ano passado, foram abertos cinco novos PEV nos municípios consorciados ao Pró-Sinos - um em Parobé, dois, em Sapiranga outro em Rolante e um no município de Taquara. Ao todo, são 28 PEVs para entrega de lâmpadas fluorescentes entre os municípios da bacia do Rio dos Sinos.

Em Santo Antônio da Patrulha, não dispor de uma forma adequada para descarte de lâmpadas era motivo de preocupação, pois são compostas de metais pesados, tóxicos e prejudiciais ao ambiente e à saúde humana. "Termos ao menos um ponto de coleta de lâmpadas no município já é um grande avanço. Se mais alguma empresa desejar abrigar um ecoponto, o departamento está à disposição para fazer a intermediação e fornecer as orientações necessárias", destaca a responsável pela educação ambiental no departamento do Meio Ambiente, Marcia dos Santos.

O avanço da logística reversa nos municípios está na pauta da próxima reunião do Pró-Sinos com os interlocutores municipais. Conforme a coordenadora da Educação Ambiental do Pró-Sinos, Daniela Tomaz, há outros produtos que fazem parte do sistema de logística reversa, como pilhas, baterias, eletroeletrônicos, embalagens de óleo lubrificante, pneus inservíveis e medicamentos vencidos.