Rede de escolas busca interessados para unidade em Pelotas

A Maple Bear, rede de escolas bilíngues com metodologia canadense, colocou Pelotas como uma de suas metas de expansão no estado do Rio Grande do Sul em 2021. A rede, que já tem quatro escolas no Estado, busca um investidor local para abrir seu primeiro colégio na cidade em questão.

O investimento inicial em uma unidade Maple Bear é de, em média, R$ 2 milhões, com a criação de cerca de 20 postos de trabalho direto. Em 2020, mesmo durante a pandemia, a Maple Bear inaugurou 21 escolas em todo o País, gerando empregos e negócios em nível local.

Quarto maior município do estado, Pelotas é considerada uma das capitais regionais do Brasil e, por isso, atrai o interesse do grupo para a instalação de uma unidade. Nas próximas semanas, representantes da empresa irão se reunir virtualmente com investidores locais interessados.