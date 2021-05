Arroio de Taquara passa por operação de limpeza

Há cerca de 16 dias, equipes da secretaria de Obras, Serviços Urbanos, Mobilidade e Trânsito trabalham no desassoreamento e na limpeza do Arroio Sonda, um dos principais arroios de Taquara. A situação preocupava os moradores principalmente em épocas de chuvas intensas, em razão dos alagamentos que deixavam muitas famílias em situações críticas e desalojadas.

A remoção do acúmulo de sedimentos e lixos nas margens e no leito do curso d'água, bem como o alargamento do arroio favorecerá maior vazão evitando as enchentes, menciona o secretário responsável pela pasta, Bruno Cardoso. "Confesso que é muito chocante a quantidade de lixo retirado do arroio, foram muitas cargas recolhidas manualmente por nós e outras que saíram através da ação das máquinas. Esperamos que o nosso trabalho seja valorizado, que a população não jogue lixo e nos auxilie neste cuidado evitando as enchentes", revela Bruno.