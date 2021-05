Projeto criado na UPF cria triciclo elétrico voltado para pessoas em cadeira de rodas

Com o objetivo de desenvolver um triciclo elétrico voltado para cadeirantes, para que possam realizar os movimentos com conforto e segurança, professores e acadêmicos dos cursos de Engenharia de Produção e Engenharia Mecânica da Universidade de Passo Fundo (UPF) estão envolvidos em um projeto, que já dura quatro anos. A iniciativa visa o desenvolvimento de um veículo de tração motorizado eletricamente para cadeiras de rodas, que será acoplado facilmente na parte frontal de uma cadeira de rodas, de maneira universal, transformando a cadeira de rodas em algo similar à um triciclo elétrico.

Ainda em fase de desenvolvimento de protótipo, o projeto possui diversas fases, que levarão a criação de um produto com potencial mercadológico. Para o desenvolvimento dos protótipos, os pesquisadores buscam parceria com empresas e fornecedores que possam fornecer equipamentos e contribuir para o desenvolvimento estratégico do produto.

Possibilitar uma melhor qualidade de vida aos cadeirantes, com direito a mais autonomia é o que visa o trabalho, aliando conhecimento teórico e prático para o desenvolvimento do protótipo. "Estamos desenvolvendo projetos integradores. São soluções que buscam atender às necessidades de quem necessita integrar-se à comunidade, possibilitando à todos inclusão, liberdade e autonomia em suas vidas. Desta forma, incentivamos o compromisso dos envolvidos nos projetos a compartilhar conhecimento, desenvolvendo novas ações sociais em nossa comunidade", destacou coordenador do Projeto de Transportes com Energias Alternativas, Nilo Alberto Scheidmandel.

O projeto de origem acadêmica servirá para estudo e melhorias posteriores no protótipo. Além disso, ele contribui para a formação profissional, já que os acadêmicos têm a oportunidade de participar das diversas fases do desenvolvimento de um produto. "O mais importante é o desenvolvimento humano, o fortalecimento de uma visão coletiva e mais empática. Em segundo lugar, o conhecimento do processo de desenvolver produtos a partir de necessidades com poucas soluções existentes, o que se torna desafiador e ao mesmo tempo fator de motivação", disse o acadêmico do curso de Engenharia de Produção, Cezar Petri.