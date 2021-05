Parque de Gramado faz primeira colheita de olivas para criar azeite

O parque Olivas de Gramado realizou a primeira colheita de olivas. As quatro variedades de frutos (Arbequina, Koroneiki, Picual e Frantoio) foram retiradas em duas etapas, a primeira no início de março e a segunda no começo de abril. O trabalho é manual para não machucar a azeitona e prejudicar a qualidade do azeite. A partir da colheita, será produzido o primeiro azeite extravirgem do atrativo turístico.

A família Bertolucci, empreendedores à frente da produção e do parque, iniciou o trabalho, viagens, pesquisas e estudos, na olivocultura anos antes da abertura do local ao público, em dezembro de 2018. Passados aproximadamente sete anos das primeiras plantações, o Olivas de Gramado realizou a primeira colheita. Foram colhidas aproximadamente três toneladas de frutos, resultando uma produção média de 400 litros de azeite extravirgem, com acidez próxima a 0,1%, denominado 'Terroir Serrano', que em breve estará em comercialização.

Paulo Forgiarini, consultor em olivicultura, destaca o desenvolvimento obtido ao longo do último ano. "O solo foi trabalhado com técnicas, químicas e equipamentos, além disso o clima contribuiu, pois não houve ocorrência de geadas fora da época, com isso os frutos responderam muito bem", destaca.

O processamento das olivas precisa ser feito logo após a colheita, como explica Forgiarini. "Para a produção do azeite extravirgem a extração deve acontecer em até 24h da realização da colheita, assim preserva-se os antioxidantes naturais presentes na azeitona. Quanto antes extrair o azeite mais íntegra é a fruta, e mais abundância na quantidade de polifenóis e antioxidantes naturais". Os frutos colhidos em Gramado foram processados no lagar Estância das Oliveiras, em Viamão.

O resultado de todo o processo será o azeite, que será vendido em edição limitada e numerada, que deve em breve entrar em comercialização na loja do parque Olivas de Gramado e, também, através da loja virtual da marca. O Rio Grande do Sul é o estado com maior área de cultivo de oliveiras do país. De acordo com dados do governo gaúcho, são mais de 5 mil hectares de plantações, a maior parte concentrada na região Sul.