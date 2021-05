Após 60 dias com superlotação, hospital de Bento Gonçalves tem queda na ocupação de leitos de UTI

Depois de 60 dias operando com superlotação na UTI, o Hospital Tacchini de Bento Gonçalves voltou a trabalhar dentro dos limites de capacidade nos primeiros dias de maio. A instituição registra 45 pacientes graves ou menos em sua estrutura. Na quarta-feira eram 39 leitos ocupados e seis vagos, o que corresponde a uma ocupação de 86,6%.

"As consequências positivas dessa diminuição são inúmeras. Diminuímos o volume de trabalho de nossas equipes, nos aproximando de uma rotina normal de trabalho, diminuímos o consumo de remédios do kit intubação e retomamos aos poucos serviços que estavam suspensos, como as cirurgias eletivas, por exemplo", descreve a diretora de divisão hospitalar, Roberta Pozza.

chegou a operar com picos que foi considerada de 'guerra' O hospital da serra gaúchade 160% de ocupação, com 72 pacientes graves para 45 vagas de UTI. A situação,pela administração, obrigou o hospital a decretar o colapso no seu sistema de saúde no dia 7 de março. Apesar do esgotamento de recursos, a instituição manteve as portas do Pronto Socorro abertas para novos casos.