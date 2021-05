JUDICIÁRIO Notícia da edição impressa de 05/05/2021. Alterada em 05/05 às 03h00min Caxias do Sul cria órgão para unir atuação de procuradores

A prefeitura de Caxias do Sul começou a estruturar a implantação da Advocacia-Geral do Município (AGM). O órgão será criado para centralizar atuação de procuradores da administração direta e indireta de Caxias do Sul. Visando dar efetividade ao determinado pela lei, o Conselho Superior da entidade reuniu-se para estabelecer prazos e analisar os procedimentos necessários.

Na nova estrutura estarão concentradas todas as demandas jurídicas da administração direta e indireta. Anteriormente, a Procuradoria-Geral respondia pelas questões envolvendo a administração direta, e cada um dos demais órgãos tinha e ou possuía estrutura jurídica própria. Com a centralização, os procuradores vão se juntar em uma única equipe, totalizando 34 profissionais.

A Advocacia-Geral será a responsável por todos processos que estejam sob os cuidados da Procuradoria-Geral (PGM), procuradorias descentralizadas, Procon e Corregedoria, que seguirão com suas atribuições atuais, o que atualmente representa em torno de 50 mil processos judiciais, além de aproximadamente 10 mil processos administrativos. De acordo com Procurador-Geral Adriano Tacca, que comandará a AGM, o Conselho Superior terá reuniões mensais para definir o formato de trabalho mais eficiente.

Para atender a demanda, o município está definindo a incorporação das ferramentas eletrônicas, tanto para o gerenciamento dos processos administrativos, bem como para os judiciais. Também estão sendo definidas medidas para criação da Câmara de Conciliação e adoção da advocacia preventiva. A estrutura física da PGM será reformulada e adequada à nova realidade, decorrente da estruturação da Advocacia-Geral do Município.