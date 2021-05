Cooperativa Vinícola Garibaldi registra alta no faturamento de 2020

A Cooperativa Vinícola Garibaldi apresentou aos seus associados os resultados obtidos no ano de 2020. Mesmo diante de um quadro pandêmico, a cooperativa viu seu faturamento atingir os R$ 188 milhões, crescendo 12% em faturamento líquido. Os números que integram o Relatório de Sustentabilidade 2020 foram apresentados em pequenas reuniões de núcleos em oito diferentes municípios, para assim garantir a segurança e integridade dos associados

O compilado de dados marcantes do exercício das atividades no ano passado - entre eles o um investimento de R$ 2,7 milhões em equipamentos e infraestrutura. Foram melhorias em tanques de inox e no recebimento de uva, além de aquisições de transpaleteira elétrica e plataforma de garrafas, entre outras ações. "Temos orgulho em dizer que superamos 2020 com louvor. Chegamos até aqui pela perseverança de nosso associado e pela resiliência de nossa equipe", elogiou o presidente da cooperativa, Oscar Ló.

De acordo com o documento, os principais produtos comercializados pela vinícola continuam sendo o suco de uva integral e o espumante. No ano passado, eles praticamente empataram na representatividade do faturamento da marca, respondendo por 36% cada no total das vendas - o suco teve uma ligeira vantagem de meio ponto percentual. Com a comercialização de todos seus produtos, a cooperativa gerou R$ 48,9 milhões em impostos.

Outro fato comemorado pela direção da casa foi a histórica safra de 2020. Excepcional por conta de sua qualidade, rendeu uma colheita de 20,1 milhões de quilos, 15% menor que a registrada em 2019. Por ela, a cooperativa pagou R$ 31,3 milhões aos associados.

Embora vários índices econômicos tenham ficado acima dos registrados em 2019, a pandemia impactou profundamente num dos mais concorridos atrativos da casa, o enoturismo. Por conta do distanciamento social, o movimento no Complexo Enoturístico caiu 90% durante a pandemia. Ainda assim, 52 mil pessoas passaram por lá, ajudando o atrativo a faturar R$ 3 milhões. O Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais representam mais de 70% do mercado da cooperativa. Durante o ano, a cooperativa vendeu 4 milhões de garrafas de espumantes.