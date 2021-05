CORONAVÍRUS Notícia da edição impressa de 05/05/2021. Alterada em 04/05 às 18h24min Museu do Trem de São Leopoldo vira ponto de vacinação para a Covid-19

Local será exclusivo para gestantes, puérperas com comorbidades e pessoas que fazem hemodiálise Romeu Finato/DIVULGAÇÃO/CIDADES

O histórico Museu do Trem, que abriga a memória da primeira ferrovia gaúcha em São Leopoldo, abre espaço agora para a imunização da Covid-19. O local, com entrada pela rua Lindolfo Collor, 40, será específico para gestantes, puérperas (que deram a luz nos últimos 45 dias) com comorbidades e pessoas que fazem hemodiálise, todos acima de 18 anos.

Os beneficiados podem ir a pé ou no sistema drive thru. Para receber a vacina é necessário a apresentação de laudo, atestado ou exame além, dos documentos de identificação com foto, CPF, comprovante de residência e cartão SUS. A vacinação acontece das 9h às 11h30 e das 13h30 às 18h.