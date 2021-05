Fundação UCS pode auxiliar na gestão do hospital de Canela

A equipe que está a frente da intervenção do Hospital de Caridade de Canela (HCC) participou de uma reunião junto com representantes da Fundação Universidade de Caxias do Sul (UCS) e do Hospital Geral de Caxias do Sul, para analisar e debater números que envolvem a gestão do HCC.

Na reunião, o interventor do Hospital de Canela, Vilmar da Silva Santos, apresentou um diagnóstico sobre a administração da casa de saúde, destacando o plano de trabalho realizado até o momento visando a reestruturação administrativa e financeira do hospital. Ele lembrou das dificuldades enfrentadas perante a fornecedores e funcionários no início da intervenção e do apoio do Poder Executivo e da própria comunidade, que possibilitou recuperar a saúde financeira do hospital e a imagem da entidade junto a sociedade.

Os representantes da Fundação UCS e do Hospital Geral demonstraram interesse em participar e auxiliar na gestão do HCC, seja por meio de uma consultoria ou de uma gestão compartilhada, afirmando que vão analisar os números para que a pauta seja retomada em um próximo encontro. "A UCS nasceu para desenvolver a região, tendo como pilares a educação e a saúde. O Hospital de Canela merece ser referência no Estado pelo protagonismo de Canela e pelo grande potencial desta cidade", comentou o diretor Executivo da Fundação UCS, Gelson Leonardo Rech.