Prefeitura de Canoas prorroga prazo para adesão ao Refis municipal

A prefeitura de Canoas anunciou a prorrogação do Programa de Recuperação Fiscal (Refis) 2021. Quem pretende aderir ao Refis agora tem até o dia 4 de junho para se cadastrar. Até agora, mais de R$ 6,5 milhões em dívidas foram negociadas. A expectativa é garantir R$ 10 milhões.

O Refis é um benefício dado pelo município para o pagamento à vista ou parcelado de dívidas e multas municipais, inscritas ou não em dívida ativa, ajuizadas ou não. Os descontos variam de acordo com o número de parcelas. É possível dividir os débitos em até 4 vezes, com 90% de desconto em juros e multas; em até oito parcelas, com 80% de desconto em juros e multas, ou, se precisar de um prazo ainda maior, poderá dividir em até 24 vezes, neste caso, com 70% de desconto sobre juros e multas. O contribuinte com débitos ajuizados também terá a possibilidade de 100% de desconto sobre a multa judicial.