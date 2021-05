Grupo Imply compra área de R$ 5 milhões em Santa Cruz do Sul

O grupo Imply assinou o contrato de compra de uma área de 24,5 hectares, às margens da BR-471, próximo ao Lago Dourado, em um investimento de R$ 5 milhões em Santa Cruz do Sul. A notícia foi dada em primeira mão à prefeita Helena Hermany e ao secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Márcio Martins, pelo diretor-presidente Tironi Paz Ortiz.

A Imply ainda não tem a definição do uso do terreno adquirido e vai começar agora a planejar o futuro investimento. Uma carta de intenções foi entregue ao Executivo, detalhando também outros projetos de expansão das atividades econômicas do grupo e solicitando apoio por meio da concessão de incentivos relativos a ICMS e ISS.

"Tudo o que pudermos fazer para apoiar nossas empresas, certamente faremos. Estávamos perdendo investimentos para outros municípios por conta de entraves na nossa lei que era muito engessada. Aperfeiçoamos essa ferramenta com a criação de um programa municipal para estimular a criação de novos postos de trabalho e gerar renda, afinal não podemos correr o risco de perder empregos", ressaltou a prefeita.

Nos planos da empresa estão a implantação de uma linha de produção de estruturas metálicas de grande porte para uso em sinalização viária de rodovias, avenidas e ruas da cidade, desenvolvimento de nova linha de equipamentos de boliche, contemplando hardware e software, e de uma nova plataforma de e-commerce.

Na oportunidade, a prefeita pediu que a Imply adote o trevo do Gaúcho Diesel, a exemplo do que já vem ocorrendo em outras cidades, em uma parceria da iniciativa privada e do poder público, para manter o espaço com visual agradável e bem cuidado, convidando a quem trafega pela rodovia a visitar Santa Cruz. A ideia deve ser alinhavada nas próximas reuniões.