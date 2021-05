Esteio tem 515 inscritos para requisitar o auxílio emergencial

A iniciativa concede um auxílio mensal de R$ 100,00 a famílias esteienses A prefeitura de Esteio divulgou que em 515 pessoas preencheram cadastro para requisitar o auxílio emergencial municipal.em condições de pobreza e vulnerabilidade, por um período inicial de três meses.

Os formulários passarão, ao longo desta semana, por triagem da equipe secretaria municipal de Cidadania e Direitos Humanos, que verificará se os candidatos preenchem os requisitos de elegibilidade. Entre os critérios que serão adotados para a concessão estão não receber outro benefício ou auxílio decorrente de programa de transferência de renda federal e estadual, permanente ou eventual; ter filhos em idade escolar ou com idosos como dependentes; ou receber Bolsa-Família abaixo de R$ 178,00.

Um relatório elaborado pela Cufa-Esteio com base nos dados informados no preenchimento da inscriçãoapontam que, dos 515 inscritos, 77,9% estão desempregados e buscando emprego. Outros 9,3% estão em desalento e desistiram de procurar sua recolocação no mercado de trabalho. Em 87,8% dos cadastros, o inscrito é o responsável pela principal fonte de renda da família.

Os quatro bairros com mais inscritos foram Parque Primavera (33,6%), São José (11,8%), Jardim Planalto (7,4%) e Três Marias (6,2%). Quanto ao número de moradores na residência, 27,5% responderam viver entre três pessoas. As outras respostas mais frequentes foram duas pessoas (21,9%), quatro pessoas (18,1%) e apenas o inscrito (15,9%).

A pesquisa também levantou quais atividades seriam mais interessantes. Entre as opções com mais respostas estão qualificação profissional (47,2%), produção de alimentos - cozinha (31,1%) e conclusão do Ensino Médio (22,3%). Das ações voltadas a crianças e adolescentes, 35% dos cadastrados afirmaram interesse em atividades culturais, 31,3% em atividades esportivas e 29,3% em reforço escolar. Outra pergunta abordava os assuntos mais sensíveis para os inscritos. Três se destacaram, com pequena diferença percentual entre eles: violência doméstica (49,3%), violação de direitos contra crianças e adolescentes (47,4%) e saúde da mulher (46,8%).