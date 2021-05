Prefeitura paga R$ 865 mil em licença-prêmio em Tramandaí

A prefeitura de Tramandaí está efetuando o pagamento da licença-prêmio para 234 servidores municipais. Os valores alcançaram mais de R$ 865 mil somente nesses pagamentos. O benefício é concedido ao servidor que, ao completar cinco anos de trabalho, tem direito a três meses de licença remunerada.

O prefeito de Tramandaí, Luiz Carlos Gauto, avalia como positiva a ação e elogiou o fato do município ter capacidade financeira para bancar o benefício. "Mesmo com a grave crise que os municípios enfrentam foi possível, graças a nossa gestão financeira, promover mais essa valorização aos servidores. Realizamos o maior reajuste da história ofertando 11,12% de aumento nos rendimentos e esse ano já pagamos a primeira parte do 13° salário para aqueles que optaram pela antecipação", disse. Os valores pagos variam entre os servidores e são depositados na mesma conta onde os profissionais recebem seus rendimentos.