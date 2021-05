NH lança nova edição de programa do Sebrae

A prefeitura de Novo Hamburgo lançou a edição 2021 do programa Pacto pelo Futuro, iniciativa de apoio e recuperação econômica realizada em parceria com o Sebrae. A meta é beneficiar 345 micro e pequenas empresas hamburguenses. Durante o encontro, também foram apresentados os resultados da edição 2020, que ocorreu entre agosto do ano passado e março deste ano, beneficiando gratuitamente 251 micro e pequenas empresas (indústria, comércio e serviços).

Um dos resultados da edição passada foi o acesso a recursos do Fundo de Aval para as Micro e Pequenas Empresas (Fampe) da Caixa Econômica Federal - e que tem o Sebrae como garantidor. Entre as 43 cidades da regional local do Sebrae, Novo Hamburgo teve o maior percentual de empreendimentos que buscaram o financiamento, chegando a 85 estabelecimentos.

As ações do plano incluem atendimento customizado multisetorial com realização do diagnóstico empresarial e direcionamento para consultorias e soluções em gestão, visando ao desenvolvimento econômico e sustentabilidade da empresa nas áreas de gestão financeira, marketing, planejamento, processos e gestão de pessoas. "Importante frisar que o Pacto pelo Futuro não dá o peixe ao empreendedor, mas a vara de pescar e ensina ele a pescar", completa o gerente do Sebrae RS nos Vales do Sinos, Caí e Paranhana, Marco Aurélio Copetti.

A edição de 2021 do Pacto pelo Futuro está sendo ampliada. Vai englobar também a inclusão econômica (formalização dos negócios), com ações diferenciadas para este público. "Esta nova edição é apenas o primeiro ciclo do programa. Pretendemos ter outros ao longo do ano", reforça a gestora do programa pelo Sebrae, Susana Ströher.