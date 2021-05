Santo Ângelo retoma compras de pequenos agricultores locais

O prefeito de Santo Ângelo, Jacques Barbosa, anunciou a retomada do processo de aquisição de alimentos da agricultura familiar e das agroindústrias da cidade. Os alimentos comprados serão usados para reforçar as cestas básicas repassadas pelo município às famílias em situação de vulnerabilidade social.

Com a pandemia, o município registrou aumento considerável na procura pelo aporte nutricional da secretaria de Desenvolvimento Social, que atende famílias sem renda, em situação de desemprego e risco social. A agricultura familiar também registra queda nas vendas em função das restrições causadas pela pandemia. "Estamos reeditando o programa do final do ano passado, que inclui nas cestas básicas produtos hortifrutigranjeiros e agroindustrializados. É um estímulo à produção, mais renda à propriedade familiar e enriquece os alimentos distribuídos para as famílias assistidas na cidade", assinalou o prefeito.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Adolar Queiroz, estão sendo investidos R$ 150 mil, pelo período de três meses, no reforço para 3,6 mil cestas básicas. A previsão do secretário é de que os produtos estejam disponíveis para o Banco de Alimentos na segunda quinzena de maio. Segundo Queiroz, o repasse de alimentos será feito pela Associação de Produtores Hortigranjeiros e Produtos Coloniais de Santo Ângelo.