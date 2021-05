Esteio inicia levantamento sobre usuários de carroças

A prefeitura de Esteio deu início a um levantamento com famílias que utilizam veículos de tração animal na cidade. O objetivo é compreender o perfil dessas pessoas, uma vez que, em dezembro deste ano, encerra-se o prazo de seis anos para a proibição de circulação desse tipo de veículo na cidade.

Conforme estimativa, há cerca de 90 famílias no município que circulam com veículos de tração animal, seja para trabalho, seja como meio de transporte. A partir da aplicação de um questionário, servidores municipais vão procurar saber em que condições os integrantes do grupo familiar vivem (abrangendo pontos como renda, educação e saúde, por exemplo), como estão os animais que eles utilizam e qual seria a perspectiva de colocação dessas pessoas, a partir da vigência da proibição do uso desses veículos.