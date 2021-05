Capão da Canoa lança projeto digital para empresários

A prefeitura de Capão da Canoa lançou o projeto "Start no Digital". O projeto consiste em oferecer suporte a microempreendedores que ainda não estão inseridos no contexto digital. O programa está em desenvolvimento na Casa da Cidadania.

Principalmente no período de pandemia, as redes sociais são um canal de contato e uma vitrine que expõe o seu trabalho para as pessoas. Com isso, as pessoas poderão receber um auxílio técnico a fim de ampliar os conhecimentos na área.

Conforme o prefeito de Capão da Canoa, Amauri Magnus Germano, a ideia é auxiliar a população e incentivar o empreendedorismo. "Vamos auxiliar os microempreendedores que não possuem conhecimento técnico de como criar e utilizar as ferramentas básicas das redes sociais para que possam aumentar as vendas e ampliar a rede de clientes", afirma.