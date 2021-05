Grupo Imec marca data da abertura de unidade em Santa Cruz do Sul

A abertura de uma unidade da marca Desco Super&Atacado, do Grupo Imec, em um investimento de R$ 26 milhões, anunciado em outubro do ano passado, está prevista para acontecer entre o final de junho e o início de julho em Santa Cruz do Sul. A informação foi dada pelo presidente da empresa, Leonardo Taufer, e demais diretores, em visita à prefeita Helena Hermany para apresentar detalhes do empreendimento.

O Desco é um misto de supermercado e atacado e oferece produtos de mercearia, higiene e limpeza, perecíveis e bazar a consumidores finais e empreendedores com a necessidade de abastecer os seus negócios. Em Santa Cruz o empreendimento terá cerca de 6,3 mil metros quadrados de área construída, na BR 471, próximo à estação rodoviária. Na área de estacionamento terá capacidade para 203 vagas. A estimativa do grupo é de que a operação no município gere cerca de 145 novas vagas de trabalho, além de várias outras indiretas.

a abertura de uma loja também em Porto Alegre No Estado há unidades Desco em Encantado, Esteio, Taquari, Charqueadas, Lajeado e Bento Gonçalves. O grupo anunciou, na semana passada,

A geração de tributos é estimada em R$ 337 mil mensais. Mesmo com a implantação da nova unidade, o grupo vai manter o supermercado existente na esquina das ruas Borges de Medeiros e Ernesto Alves. A ideia é remanejar alguns funcionários para o novo empreendimento e repor as vagas com novas contratações.