SERVIÇOS Notícia da edição impressa de 03/05/2021. Alterada em 04/05 às 03h00min Santa Cruz do Sul pode receber novo laboratório do IGP

Representantes do Instituto-Geral de Perícias (IGP) estiveram em reunião com a prefeita de Santa Cruz do Sul, Helena Hermany, para apresentar um projeto de instalação de um laboratório regional para análise de drogas na cidade. Atualmente, as análises de identificação das drogas apreendidas em todo o Rio Grande do Sul, cerca de 2,7 mil substâncias por mês, são centralizadas no Departamento de Perícias Laboratoriais, em Porto Alegre. O material deve ser entregue pessoalmente na Capital, o que gera o deslocamento de policiais de diversas cidades e um custo alto para o Estado.

Conforme o projeto apresentado pelos representantes do IGP, o custo para instalar o laboratório, capaz de analisar as drogas mais comuns, como maconha e cocaína, é de aproximadamente R$ 30 mil. "A descentralização vai proporcionar o resultado da análise em laudo pericial em intervalos menores, agilizando a produção da prova no combate ao crime organizado", afirmou a diretora do Departamento de Perícias do Interior, Marguet Ines Hoffmann Mittmann.

Conforme o secretário de Segurança, Mobilidade Urbana e Transporte, Everton Oltramari, a prefeitura irá avançar no assunto, analisando a forma mais ágil e segura de auxiliar para que o projeto se torne realidade. "O laboratório regional será uma estrutura muito importante. Vamos estudar agora todas as possibilidades, seja investimento do município, da associação regional e de órgãos de segurança para viabilizar a instalação", afirmou.