Esteio inicia 20ª etapa de pesquisa sobre a Covid-19

Estudo no município é feito com a parceria de quatro universidades gaúchas Gabriela Thurow/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Equipes responsáveis pela realização da pesquisa de prevalência do coronavírus em Esteio vão começar, nesta segunda-feira (3), mais uma fase de testes e de coleta de dados para o estudo. A iniciativa tem por objetivo traçar um perfil epidemiológico, genômico e clínico do vírus no município.

Será a 20ª etapa do levantamento, parceria da prefeitura com quatro instituições gaúchas de ensino superior (Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Unisinos e Feevale), envolvendo cerca de 50 pesquisadores. Nas 19 fases realizadas anteriormente, foram aplicados 10.067 testes rápidos em moradores esteienses. Destes, 436 (4,33%) resultaram positivo para o Covid-19. A coleta dos dados e aplicação dos testes da fase 20 segue até quarta-feira (5).

Para a definição de quem será testado para a pesquisa, a equipe dividiu os 13 bairros de Esteio em 149 setores, cada um com 177 domicílios em média. A cada fase, os setores são sorteados e, neles, os pesquisadores definem, aleatoriamente, as casas onde serão feitas as coletas. Durante a visita às moradias, os integrantes do estudo preenchem um questionário, com o objetivo de identificar se os residentes apresentaram ou apresentam sintomas da doença, como febre, tosse e dificuldade para respirar, bem como informações sobre saúde, renda, cor da pele e idade, entre outros dados.