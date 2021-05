Retirada de roupas em centro de Lajeado tem novas regras

Como uma forma de facilitar a organização e evitar aglomerações, o Centro de Referência Vestir&Ser, de Lajeado, elaborou uma nova forma de retirada de doações, que será apenas por agendamento. Os agendamentos serão feitos por meio de contato telefônico. As retiradas pelas famílias que necessitarem seguem ocorrendo sempre nas quartas-feiras, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 16h45.

As famílias atendidas pelos serviços da secretaria de Desenvolvimento Social deverão agendar a retirada das peças pelo telefone (51) 99903-5434, com opção de mensagem pelo Whatsapp. O agendamento pode ser feito até a terça-feira de cada semana para retirar na quarta-feira. Ou seja, agendamentos feitos a partir de quarta-feira serão marcados para semana seguinte.

Para ter direito a receber peças, as famílias interessadas deverão buscar por um primeiro atendimento no Cras para receber um comprovante, que dá direito ao recebimento das roupas. Com isso, podem se dirigir ao Centro.