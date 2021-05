TricoFest será atração de Nova Petrópolis em junho

Um termo de cooperação entre a prefeitura de Nova Petrópolis e a Associação das Malharias de Nova Petrópolis e Picada Café foi assinado, com o intuito de realizar a 1ª TricoFest na cidade. O documento prevê auxílio financeiro para despesas com locação de estandes e serviços de segurança, além da cedência do Centro de Eventos da cidade.

Os representantes do setor malheiro agradeceram o apoio que vêm recebendo e expuseram ao prefeito e aos secretários os principais detalhes de como planejam o evento, previsto para acontecer no período de 18 de junho a 25 de julho deste ano. "Nova Petrópolis precisa contar com um grande evento anual em formato de feira voltada ao setor de malharias. Por isso, consideramos ser justo e, mais do que isso, de interesse público apoiar o evento que essa recém criada associação está organizado", declarou o prefeito Jorge Darlei Wolf.

Nas próximas duas semanas, a associação decidirá os detalhes finais acerca da realização do evento. Como a situação sanitária terá grande influência no formato da feira, o vice-prefeito e secretário de Saúde, Martim Wissmann, apresentou ao grupo um panorama da situação da pandemia no município. "É claro que os cuidados ainda serão necessários por muito tempo, mas estamos percebendo uma tendência de melhora, o que pode viabilizar a feira", resumiu.