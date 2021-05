Hospital de Rio Grande amplia leitos para tratar a Covid-19

O Hospital Universitário (HU) Dr. Miguel Riet Corrêa Jr, da Universidade Federal do Rio Grande (Furg), teve 20 leitos habilitados pelo Ministério da Saúde para tratamento de Covid-19. A unidade agora conta com mais 10 leitos de UTI adulto e 10 leitos de enfermaria, com suporte ventilatório pulmonar, para o tratamento exclusivo de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). A estrutura já está em funcionamento na Enfermaria Covid-19.

Com a habilitação, o hospital passa a receber meios orçamentários específicos e a ter seus leitos regulados pela Secretaria Estadual da Saúde. Dessa forma, Rio Grande, que contava com 20 leitos Covid-19 de UTI Adulto, passa a ter 30, tendo um acréscimo de 50% na oferta de atendimento intensivo aos pacientes infectados com o coronavírus.

Sandra Crippa Brandão, superintendente do hospital pontua a importância da iniciativa. "O perfil dos pacientes internados em 2021 mudou. Agora, os casos são bem mais graves e, na maioria das vezes, necessitam de ventilação mecânica e de cuidados intensivos. Isso fez com que o HU solicitasse a habilitação dos leitos da enfermaria Covid-19 para atuar como UTI Covid-19 e como leitos de suporte ventilatório pulmonar", conta.

A superintendente ainda detalha o planejamento da unidade para as próximas semanas. "Atualmente, temos uma média de 15 pacientes com Covid-19 internados e intubados por um longo período. Com a baixa nas internações será possível retomar ao funcionamento normal da UTI Adulto, recebendo pacientes que necessitam de cuidados intensivos com outras doenças", explicou.

No Serviço de Pronto Atendimento Covid-19 (SPA Covid-19) são seis leitos de enfermaria, dois leitos de isolamento com suporte intensivo, totalizando oito leitos com capacidade de operar ventiladores mecânicos. Na UTI Pediátrica são quatro leitos, enquanto na UTI Neonatal há um leito - a UTI Geral Adulto possui seis espaços.