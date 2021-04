Garibaldi retoma passeios de Tim-Tim neste sábado

O tradicional passeio de Tim-Tim, caminhão de guerra de 1944 adaptado para o transporte de turistas, retorna neste sábado (1) em Garibaldi. Com capacidade de até 10 lugares (25% de sua capacidade total), o passeio fixo ocorre às 11h, junto ao Centro de Atendimento ao Turista da avenida Independência, localizado ao lado da Cooperativa Vinícola Garibaldi. O valor do passeio é de R$ 15,00 por pessoa.

O passeio de Tim-Tim percorre o Centro Histórico de Garibaldi e é sempre acompanhado de um guia da Associação dos Condutores de Turismo de Garibaldi (Condetur). Para este sábado, o passeio vai levar as pessoas por ordem de chegada no ponto de partida. Nos demais dias da semana, o passeio pode ser agendado junto à secretaria de Cultura do município. A retomada do passeio foi possível a partir dado município.