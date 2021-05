São Leopoldo tem primeiro caso de dengue do ano

A Vigilância em Saúde de São Leopoldo confirmou o primeiro caso de dengue do ano na cidade. A prefeitura não detalhou sobre a confirmação, mas afirmou que, desde a semana passada, quando ainda era considerado suspeito, ações de orientação e aplicação de veneno foram realizadas no entorno da avenida Mauá, na região central da cidade. A prática é chamada de Pesquisa Vetorial Especial (PVE), indicada pelo Ministério da Saúde como ação de bloqueio. Com o resultado positivo, a Vigilância Ambiental realizará mais cinco aplicações de inseticidas no local. A paciente encontra-se em repouso em casa, se recuperando dos sintomas.

Diariamente pontos estratégicos como borracharias, ferros-velhos, floriculturas e cemitérios são vistoriados por agentes de combate às endemias. Ainda que as vistorias nas residências não estejam acontecendo por conta das restrições impostas pelo coronavírus, a secretaria da Saúde reforça que é extrema importância que os moradores do município continuem tomando todos os cuidados e medidas, evitando assim o risco do surgimento de possíveis criadouros para o mosquito Aedes aegypti.

"Estamos num momento delicado, com longos períodos de bandeira preta que dificultam as visitas das nossas equipes nas casas, além do próprio receio da população em receber os agentes. Diante disso, é fundamental que os leopoldenses redobrem os cuidados dentro de suas residências, nos pátios, nas piscinas, ou mesmo em vasos de plantas ou recipientes que possam acumular água parada. O coronavírus é um grande inimigo a ser combatido, mas não podemos descuidar das outras doenças", ressaltou o secretário da Saúde, Marcel Frison.