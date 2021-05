Ação comemora os 92 do Cine Theatro Avenida em Rio Grande

O prédio do Teatro Municipal do Rio Grande, antiga sede do Cine Theatro Avenida, completa, nesta segunda-feira, 92 anos de existência. A edificação, fundada em 1929, possui uma arquitetura rica em detalhes e com grande valor histórico para o município.

O local possui uma identidade histórica, cultural e artística que reflete a essência da cultura riograndina por meio de espetáculos, ensaios, projeções de filmes e cursos de teatro - a todos os públicos - em um grande ato de celebração pela vida. Para comemorar a data, a secretaria de Cultura do município convidou a população rio grandina para participar deste momento especial.

Para isso, as pessoas podem postar em suas redes sociais alguma foto ou vídeo de sua passagem pelo Cine Theatro Avenida/Teatro Municipal do Rio Grande, enquanto público ou artista, em algum dos eventos realizados e/ou vividos no local. Para isso, devem ser marcados o Instagram @teatromunicipalrg em sua publicação com a hashtag #CineTheatroAvenida.