EXECUTIVO Notícia da edição impressa de 03/05/2021. Alterada em 06/05 às 03h00min Caxias do Sul começa a debater reforma administrativa e previdenciária

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, conduziu a primeira reunião de trabalho para os encaminhamentos da elaboração de propostas visando ao projeto de reestruturação administrativa e previdenciária do serviço público municipal. O encontro serviu para definiu o grupo de trabalho e os primeiros passos do processo.

O grupo técnico responsável pelos estudos demandados pelo governo tem representantes das secretarias de Recursos Humanos e Logística, Parcerias Estratégicas e Gestão de Recursos, Procuradoria-Geral do município e Instituto de Previdência e Assistência Municipal. Também haverá representação do Sindicato dos Servidores, que será convidado a participar. De acordo com o prefeito, a reestruturação é um problema antigo, cuja solução não pode ser mais postergada. "A solução precisa ser construída de forma coletiva para o bem de todos", disse Adiló.