Santa Clara do Sul terá novo parque às margens de arroio

A prefeitura de Santa Clara do Sul iniciou a construção de um novo parque na cidade, o Parque Linear. No momento o município está realizando a limpeza e preparação da área. O trecho soma cerca de um quilômetro de extensão às margens do arroio Saraquá.

O investimento será de R$ 815 mil e englobam recursos repassados pela União e contrapartida do município. A empresa vencedora da licitação para a obra começará os serviços nesta semana e seguirá ao longo do segundo semestre.

Ao todo serão 6.139 metros quadrados de obra, incluindo cerca de um quilômetro de pistas de ciclismo e caminhada com piso tátil e acessibilidade, iluminação pública e área de integração com bancos, floreiras, lixeiras, bicicletário e placas de conscientização ambiental. O parque ainda contempla a instalação de três filtros para tratamento das águas pluviais que desembocam no arroio, além do replantio de 1.315 mudas de árvores.

De acordo com o prefeito Paulo Kohlrausch, o Parque Linear é uma das ações dentro de um plano municipal, voltado ao turismo, que prevê uma série de investimentos públicos para alavancar a economia local. "Essa é uma obra que trará ainda mais qualidade de vida e bem-estar à população e será um dos principais pontos de visitação de Santa Clara do Sul", destaca o prefeito.

Além do Parque Linear, Santa Clara do Sul está com outros projetos turísticos em andamento, como a estruturação do cicloturismo e das rotas autoguiadas, além do Parque Temático da Revolução Federalista e do Centro de Eventos e Agrotecnologia, cujos projetos arquitetônicos já estão concluídos.