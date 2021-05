A Universidade do Vale do Taquari (Univates) decidiu que fará o retorno parcial das atividades presenciais de ensino a partir desta segunda-feirs. Nos cursos de graduação presenciais e técnicos, as práticas poderão voltar a ser realizadas no campus, assim como as visitas técnicas e os estágios supervisionados de todas as áreas. Situações pontuais de eventuais locais externos à Instituição que estejam com impedimentos serão analisadas pelas coordenações de curso. As disciplinas teóricas permanecem com as aulas virtualizadas. Os estudantes receberão informações sobre as dinâmicas de suas aulas futuras, por meio de seus professores, que vão articular o agendamento das aulas com a equipe administrativa da instituição.