Acesso ao Ninho das Águias é debatido em Nova Petrópolis

O prefeito de Nova Petrópolis, Jorge Darlei Wolf, e o chefe da unidade de Vacaria do Departamento Nacional de Infraestrutura em Transportes (Dnit), Daniel Bencke, reuniram-se para tratar de melhorias no acesso da avenida Ninho das Águias junto à BR-116. A via, que dá acesso ao atrativo turístico, está recebendo obras de asfaltamento no último trecho ainda sem pavimentação, que é justamente a ligação com a rodovia federal.

A prefeitura avalia que, com o asfaltamento completo da avenida Ninho das Águias, o fluxo de veículos tende a crescer ainda mais, o que requer atenção especial para o entroncamento da via com a BR-116, especialmente paro as situações que envolvem conversões à esquerda. "É preciso pensar na segurança e não podemos esperar o asfalto ficar pronto para só então buscar o contato com o Dnit. Temos que dar andamento a isso desde já", afirmou o prefeito.

Daniel Bencke destacou o fato de o município estar antecipando o planejamento destas melhorias e informou que, até o momento, a autarquia federal não teve acesso ao projeto de asfaltamento que está sendo feito pela prefeitura. De acordo com ele, além da segurança dos veículos e da funcionalidade do acesso, o planejamento precisa levar em consideração a rede pluvial, já que o asfalto novo fará chegar muito mais água às sarjetas da BR-116.

As primeiras adequações no acesso serão projetadas conjuntamente pela secretaria de Planejamento e pelo Dnit. Em um segundo momento, o município e o órgão federal trabalharão na elaboração de um projeto definitivo, que exigirá a busca de recursos.