SAÚDE Notícia da edição impressa de 30/04/2021. Alterada em 04/05 às 03h00min Região das Missões será a primeira do Rio Grande do Sul a receber sistema online para consultas médicas

A região das Missões será a primeira do Estado a implantar o sistema unificado de marcação de consultas (Gercon), que pretende trazer mais transparência e equidade nas filas de espera para consultas com especialistas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Até junho, o Gercon deverá estar em pleno funcionamento também em Santa Rosa e na região. Em maio, os profissionais que trabalharão com o sistema receberão capacitação.

Até o próximo ano, todas as regiões deverão migrar as informações de fila de espera para consultas especializadas para este sistema, inclusive os municípios que fazem a gestão de seus próprios serviços de saúde (gestão plena). Neste primeiro momento, começará pelas 9ª (Cruz Alta), 14ª (Santa Rosa) e 17ª (Ijuí) Coordenadorias Regionais de Saúde.

"Cada especialidade terá uma fila única de pacientes em espera. A prioridade será atender, na medida do possível, cada pessoa o mais próximo de sua residência, o que permitirá descentralizar a oferta de consultas de Porto Alegre. Hoje, quase todas as especialidades que não são ofertadas em uma determinada região são encaminhadas para a capital", explicou o diretor do Departamento de Regulação Estadual, Eduardo Elsade. Todas as consultas agendadas no serviço público de saúde deverão estar devidamente cadastradas no Gercon.

"As consultas são uma das portas de entrada do SUS. Não será um processo simples, mas confio no time de profissionais que temos no Estado, com certeza será mais uma conquista", projetou a secretária da Saúde, Arita Bergmann. "A regulação de consultas deixará de ser um processo apenas regional. Casos mais graves serão atendidos primeiro, não importa de que cidade o paciente seja."